subsonica dopo il singolo radio mogadiscio annunciano quattro speciali appuntamenti per i 30 anni di carriera nel 2026

Dopo il ritorno discografico con il nuovo singolo Radio Mogadiscio, i Subsonica annunciano oggi Cieli Su Torino 96-26, quattro speciali appuntamenti live alle OGR Torino per celebrare il trentennale di carriera nella primavera 2026. Le date, prodotte da Live Nation, sono previste per il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile 2026. I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli iscritti alla newsletter dedicata, a partire da martedì 2 dicembre alle ore 11:00. La prevendita riservata ai possessori di carta Mastercard inizierà mercoledì 3 dicembre alle ore 11:00 su www.priceless.commusic. Da giovedì 4 dicembre alle ore 11:00 i biglietti saranno disponibili per tutti gli iscritti a My Live Nation su www. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

