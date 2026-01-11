Il 11 gennaio 2026 segna il passaggio ufficiale della gestione della Capannina di Forte dei Marmi al Gruppo Armani, con la consegna delle chiavi. Questa nuova fase stabilisce un importante cambio di proprietà, mantenendo intatta la storicità del locale e aprendo a una futura gestione sotto il segno della tradizione e dell’eleganza. La consegna rappresenta un momento formale e significativo per il futuro della storica venue.

Forte dei Marmi (Lucca), 11 gennaio 2026 – Firma apposta. Da adesso la Capannina è ufficialmente nelle mani del Gruppo Armani. L’atto di consegna delle chiavi del locale si è consumato negli uffici del notaio Marzio Villari a Querceta dove è arrivato il nutrito team di legali dell’azienda pronto a sottoscrivere il contratto di cessione definitiva della Capannina da parte di Carla e Cristina Guidi, vedova e figlia del patron Gherardo, scomparso nell’ottobre 2024. Capannina di Forte dei Marmi, dalla famiglia Franceschi a Giorgio Armani: storia di un mito lungo 96 anni I contorni dell’accordo. Adesso dunque la società subentra ufficialmente nel possesso del bene: nessuno conferma i contorni dell’accordo anche se quel rogito così tardivo rispetto all’annuncio che ad agosto fu fatto dal gruppo (Giorgio Armani era ancora in vita) con toni entusiastici per la prevista acquisizione, ha tradito il fatto che qualche situazione da chiarire – cammin facendo – evidentemente c’è stata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capannina, è fatta: consegna ufficiale delle chiavi, ora il locale è del Gruppo Armani

