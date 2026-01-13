Hoffenheim-Borussia Monchengladbach mercoledì 14 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 20:30 si affrontano Hoffenheim e Borussia Monchengladbach. La partita, valida per la stagione in corso, vedrà le formazioni ufficiali e sarà seguita da analisi su quote e pronostici. Dopo il recente successo dei Fohlen contro Augusta, si aspetta un confronto equilibrato tra le due squadre, entrambe alla ricerca di punti importanti in campionato.
Ha ricominciato con il botto il Borussia Monchengladbach di Polanski che a 3 giorni dal poker contro l’Augusta scende in campo contro l’Hoffenheim di Ilzer. I bianco blu non sono scesi in campo contro il Werder Brema a causa del rinvio della gara per la fitta nevicatasi abbattuta nella città anseatica. 4 giorni in più di riposo e l’esordio annuale che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
🇩🇪 Bundesliga, turno infrasettimanale: si chiude l’andata. ↔️ Stoccarda–Eintracht apre il programma: 29 pt per i padroni di casa, lanciati dal 4-1 di Leverkusen, ma in calo alla MHPArena dopo 5 vittorie consecutive (0-5 Bayern, 0-0 Hoffenheim). Francoforte a facebook
