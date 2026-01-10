Borussia Monchengladbach-Augsburg domenica 11 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15:30 si disputa il match tra Borussia Monchengladbach e Augsburg, valido per il sedicesimo turno di Bundesliga. In questa sfida di fondamentale importanza per la classifica, saranno disponibili le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici aggiornati. Un’occasione per analizzare le strategie delle due squadre e seguire gli sviluppi di una partita chiave nella lotta per la salvezza.

Sfida salvezza valevole per il sedicesimo turno di Bundesliga che vede il Borussia Monchengladbach impegnato in casa contro l'Augsburg. I Fohlen dall'arrivo di Polanski hanno rialzato la testa e viaggiano su un ritmo decisamente diverso: dopo aver lasciato l'ultimo posto hanno messo insieme una serie positiva che li ha riportati in una zona tranquilla, prima delle ultime 2 sconfitte consecutive. I Fuggerstaedter invece ancora faticano,

