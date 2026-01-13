Heartopia | Come adottare un gatto

In Heartopia, adottare un gatto richiede impegno e pazienza. Prima di poter portare un felino nella tua casa, devi raggiungere il livello 12 della Developer’s Guild, dimostrando la tua dedizione raccogliendo medaglie di contributo nel tempo. Questo processo permette di costruire una reputazione solida all’interno del gioco, assicurando che l’adozione avvenga in modo responsabile e coerente con le regole di Heartopia.

In Heartopia non puoi portare subito un gatto nella tua casa. Prima devi costruirti una reputazione all’interno del mondo di gioco raggiungendo il livello 12 della Developer’s Guild, ottenuto raccogliendo medaglie di contributo nel corso di diversi giorni. Una volta raggiunto questo obiettivo, recati nella piazza principale e parla con Mrs. Joan, che gestisce il negozio Pet Supplies. Qui potrai usare un Hobby Expansion Ticket per attivare la Cat Caring Hobby, la funzione che sblocca ufficialmente la possibilità di adottare un gatto. Per poter accedere a questa Hobby è necessario aver già sbloccato Gardening, Fishing, Cooking, Birdwatching e Insect Catching. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

