heartopia gioco gratuito che unisce animal crossing e mysims

Il crescente interesse per i giochi di simulazione e ambientazioni cozy trova una nuova proposta nel settore videoludico, pronta a catturare l’attenzione degli appassionati di titoli come Animal Crossing e MySims. A svilupparla è XD International, uno studio noto per aver realizzato numerosi titoli di successo, che ora si dedica a un progetto dal carattere innovativo e stimolante. info su Heartopia: un nuovo titolo cozy in arrivo nel 2026. una proposta gratuita con un’ampia libertà di interazione. Heartopia si presenta come un gioco stilizzato e irresistibilmente adorabile, con un’enfasi particolare sulla libertà di espressione e sulla possibilità di esplorare liberamente il mondo di gioco. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

