HBO Max arriva in Italia ecco prezzi e offerta

© US WBD Tutto pronto per il lancio in Italia di HBO Max, servizio streaming di Warner Bros. Discovery che il prossimo 13 gennaio arriverà nel nostro Paese. Un’unica piattaforma dove gli abbonati troveranno le serie HBO Original, quelle Max Original, i film Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe e l’offerta sportiva di Eurosport. I piani tariffari. Tre i piani mensili base disponibili: Base con pubblicità con visione su 2 dispositivi in Full HD a 5,99 euro al mese; Standard con visione su 2 dispositivi in Full HD e 30 download (con limitazioni) a 11,99 euro al mese e Premium, con visione su 4 dispositivi in 4K Ultra HD con Dolby Atmos (dove disponibile) e 100 download (con limitazioni) a 16,99 euro al mese. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - HBO Max arriva in Italia, ecco prezzi e offerta

