Ha truffato mezza Brianza spacciandosi per un costruttore | condannato il pentito Pietro Riggio

Pietro Riggio, un uomo che si è spacciato per un costruttore e ha truffato numerosi clienti a Brianza, è stato condannato. Si era presentato come amministratore, commercialista e responsabile tecnico di una società di costruzioni abruzzese, tentando di entrare nel mercato lombardo con sistemi fraudolenti. Questa vicenda evidenzia l’importanza di verificare sempre le credenziali e la trasparenza nelle operazioni commerciali nel settore edilizio.

Brugherio (Monza Brianza), 13 gennaio 2026 - Un sistema di raggiri architettato presentandosi a turno come amministratore, commercialista e responsabile tecnico di una società di costruzioni abruzzese che voleva “sfondare” sul mercato lombardo. Spesso utilizzando cognomi del Nord come Mariani e Gatti e documenti falsificati, avevano scelto come sede i locali di un ufficio a ridosso di piazza Repubblica a Milano dove poi non hanno pagato l’affitto, truffato materiali per l’edilizia per diverse centinaia di migliaia di euro, tentato invano di avere aperture di credito e finanziamenti in più di una banca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

