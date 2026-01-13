Ha truffato mezza Brianza spacciandosi per un costruttore | condannato il pentito Pietro Riggio

Pietro Riggio, un uomo che si è spacciato per un costruttore e ha truffato numerosi clienti a Brianza, è stato condannato. Si era presentato come amministratore, commercialista e responsabile tecnico di una società di costruzioni abruzzese, tentando di entrare nel mercato lombardo con sistemi fraudolenti. Questa vicenda evidenzia l’importanza di verificare sempre le credenziali e la trasparenza nelle operazioni commerciali nel settore edilizio.

