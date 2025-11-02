Milano, 2 nov. (Adnkronos) - In tremila ad applaudire Ginostrabliggi che si è ‘straguadagnato' la vittoria nella finale, dopo le elominatorie, del Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli che, dopo qualche edizione, è tornato a casa sul circuito dell'Ippodromo Snai San Siro. Ma la 38^ giornata stagionale a Milano con le corse al trotto di sabato 1° novembre hanno ospitato anche il Gran Premio delle Nazioni - Elite U.ET., la Coppa di Milano con prima le sue due batterie eliminatorie, e la versione al femminile dell'Orsi Mangelli con il Filly. Un concentrato di alto livello e con i partenti di altissima qualità grazie anche all'aggiunta della presenza di ospiti stranieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

All'Ippodromo Snai San Siro di Milano la grande festa del trotto