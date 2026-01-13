Giuseppina Giugliano la bidella pendolare tra Napoli e Milano arrestata per stalking alla preside di Caivano

Giuseppina Giugliano, bidella napoletana, è stata arrestata e si trova sotto processo per stalking nei confronti della preside Eugenia Carfora di Caivano. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media nel 2023, quando Giugliano, pendolare tra Napoli e Milano, ha scelto di recarsi quotidianamente al lavoro a Milano a causa delle difficoltà economiche, inviando inoltre numerosi messaggi social alla dirigente scolastica.

E' sotto processo per avere tempestato di messaggi social la preside di Caivano Eugenia Carfora (in una fiction Rai interpretata dall'attrice Luisa Ranieri) la collaboratrice scolastica Giuseppina Giugliano diventata un caso mediatico nel 2023 per avere scelto di recarsi ogni giorno al lavoro da Napoli al liceo «Boccioni» di Milano perché, fece sapere all'epoca, incapace di sostenere le spese.

