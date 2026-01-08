Il primo peluche di Priscilla è decorato con una dolce dedica di Giulia De Lellis e Tony Effe
Giulia De Lellis e Tony Effe hanno regalato a Priscilla il suo primo peluche, in occasione del suo terzo mese. La morbida coccola è arricchita da una dedica personalizzata ricamata sulle orecchie, rendendo questo regalo un ricordo speciale. Un gesto affettuoso che celebra un momento importante con un tocco di dolcezza e personalizzazione.
Giulia De Lellis e Tony Effe hanno regalato a Priscilla il suo primo peluche, così da festeggiare il modo speciale il terzo complimese: ecco qual è la dedica personalizzata ricamata sulle orecchie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Giulia De Lellis smentisce le voci di crisi con Tony Effe con la dolce dedica per il primo mese della figlia
Leggi anche: Qual è la meta scelta da Giulia De Lellis e Tony Effe per il primo Capodanno con Priscilla
Il primo peluche di Priscilla è decorato con una dolce dedica di Giulia De Lellis e Tony Effe - Giulia De Lellis e Tony Effe hanno regalato a Priscilla il suo primo peluche, così da festeggiare il modo speciale il terzo complimese: ecco qual è la ... fanpage.it
Winter Sale Moon Boot Icon Teddy Brown – Morbide, calde, irresistibili Il modello iconico si rinnova in chiave cozy: le Moon Boot Teddy in tonalità brown sono il must-have dell’inverno. Foderate, ultra morbide e con un look peluche che conquista al primo - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.