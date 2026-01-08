Giulia De Lellis e Tony Effe hanno regalato a Priscilla il suo primo peluche, in occasione del suo terzo mese. La morbida coccola è arricchita da una dedica personalizzata ricamata sulle orecchie, rendendo questo regalo un ricordo speciale. Un gesto affettuoso che celebra un momento importante con un tocco di dolcezza e personalizzazione.

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno regalato a Priscilla il suo primo peluche, così da festeggiare il modo speciale il terzo complimese: ecco qual è la dedica personalizzata ricamata sulle orecchie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Giulia De Lellis smentisce le voci di crisi con Tony Effe con la dolce dedica per il primo mese della figlia

Leggi anche: Qual è la meta scelta da Giulia De Lellis e Tony Effe per il primo Capodanno con Priscilla

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il primo peluche di Priscilla è decorato con una dolce dedica di Giulia De Lellis e Tony Effe - Giulia De Lellis e Tony Effe hanno regalato a Priscilla il suo primo peluche, così da festeggiare il modo speciale il terzo complimese: ecco qual è la ... fanpage.it