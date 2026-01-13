Il Giro d’Italia 2026 prenderà il via l’8 maggio in Ungheria, con Jonas Vingegaard come principale favorito alla vittoria finale. Il campione danese, già vincitore di Tour e Vuelta, punta a completare la Tripla Corona. Tra le speranze italiane si distingue Pellizzari, considerato una possibile sorpresa per la classifica generale. Gli appassionati attendono di scoprire quali uomini di classifica emergeranno nel corso della corsa.

Jonas Vingegaard si presenterà con tutti i favori del pronostico al Giro d’Italia 2026, che scatterà venerdì 8 maggio dall’Ungheria: il fuoriclasse danese ha confermato la propria presenza nella giornata odierna e andrà a caccia del Trofeo Senza Fine, con il chiaro obiettivo di completare la Tripla Corona, visto che ha già messo le mani sul Tour de France e sulla Vuelta di Spagna nel corso della sua splendida carriera. Il capitano del Team Visma Lease a Bike ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco sulle strade italiane e indossare la maglia rosa a Roma, visto che oggettivamente l’unico uomo in grado di batterlo in questo momento è l’insuperabile Tadej Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, chi saranno gli uomini di classifica? Vingegaard unico favorito, Pellizzari speranza azzurra

Leggi anche: Giro d’Italia 2026: chi parteciperà? Joao Almeida, Yates e Pellizzari confermati. Vingegaard può cambiare tutto

Leggi anche: Giro d’Italia 2026, chi parteciperà? Del Toro quasi certo, Ayuso cova rivincita, suggestione Vingegaard

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Giro d’Italia 2026 | la Cofidis rinuncia alla Wild Card chi andrà alla Corsa Rosa?; Il vincitore del Giro d’Italia lascia il ciclismo | Simon Yates si ritira a sorpresa La sua decisione in una lettera; Simon Yates dice basta | ritiro shock del campione del Giro d’Italia 2025; Il vincitore del Giro d’Italia lascia il ciclismo | Simon Yates si ritira a sorpresa I motivi della sua decisione in una lettera.

Giro d’Italia 2026, Bernal e Arensman saranno i capitani di Ineos-Grenadiers - Grenadiers al Giro d’Italia 2026, che scatterà venerdì 8 maggio da Nessebar in Bulgaria per concludersi domenica ... gazzetta.it

Giro d'Italia 2026 di nuovo a Pila, ora è ufficiale - Saranno 133 i chilometri con 4mila metri di dislivello, il percorso ... rainews.it

Diretta presentazione Giro d’Italia 2026/ Tappe e percorso: Pila e Giau salite decisive (1° dicembre 2025) - Diretta presentazione Giro d’Italia 2026 streaming video tv: ecco le 21 tappe e il percorso della prossima Corsa Rosa (oggi lunedì 1° dicembre 2025) DIRETTA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2026: TUTTO IL ... ilsussidiario.net

Il Giro d’Italia arriva a Bologna! Domenica 17 maggio 2026 la 9ª tappa della Corsa Rosa, da Cervia a Corno alle Scale, attraverserà l’intera provincia bolognese, dalla pianura fino alle emozionanti salite dell’Appennino. Un giorno di sport, passione e sp - facebook.com facebook