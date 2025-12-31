Giro d’Italia 2026 | chi parteciperà? Joao Almeida Yates e Pellizzari confermati Vingegaard può cambiare tutto

Il Giro d’Italia 2026 si avvicina, con alcuni nomi già confermati come Joao Almeida, Yates e Pellizzari. La partecipazione di Vingegaard potrebbe influenzare significativamente il percorso e gli equilibri della corsa. L’edizione precedente si è conclusa in extremis, con la vittoria di Simon Yates, lasciando spazio a molte incognite per questa nuova edizione.

L’edizione dello scorso anno si è risolta in extremis con la vittoria finale conquistata, con pieno merito, dal britannico Simon Yates. L’auspicio è di poter assistere ad un Giro d’Italia 2026, l’edizione numero 109 della storia, nella quale lo spettacolo sia di livello altrettanto alto. Il percorso del primo dei tre Grandi Giri è stato già presentato e il campo dei partecipanti si definisce giorno per giorno. Ai confermati Almeida, Adam Yates e Pellizzari sembra aggiungersi la grande novità: la sempre più probabile presenza di Jonas Vingegaard. Marca ha annunciato un accordo con RCS Sport firmato dal corridore danese che sarà dunque al via della Grande Partenza in Bulgaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

