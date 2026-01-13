Giorgio Poi | soldout a Parigi e poi il debutto live di Schegge a Milano

A un mese dal concerto di Parigi, Giorgio Poi raggiunge un importante traguardo, con il sold out a La Cigale, uno dei principali luoghi della scena musicale europea. Contestualmente, si prepara al debutto dal vivo di

A un mese dall’appuntamento parigino del 12 febbraio, Giorgio Poi centra un traguardo importante del suo percorso artistico: il tutto esaurito a La Cigale, storico club nel cuore di Pigalle e uno dei palchi più prestigiosi della scena musicale europea. Un risultato che conferma la crescita. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

