Schegge Reworks non è un disco nuovo, e non finge di esserlo. È piuttosto una stanza parallela, una rilettura gentile di un album che aveva già detto molto, ma che qui prova a parlare con un’altra voce. Le canzoni di Giorgio Poi restano fragili, sospese, emotivamente leggere. I rework aggiungono dettagli, spostano l’aria, cambiano la luce. A volte funzionano: alcune tracce acquistano profondità, respirano di più, sembrano crescere in silenzio. Altre volte, invece, l’intervento è così discreto da sembrare quasi superfluo. Il rischio di Schegge Reworks è proprio questo: essere un disco più da ascoltare con attenzione che da ricordare. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

© Dailyshowmagazine.com - Recensione Amara Giorgio Poi – “Schegge Reworks”

Leggi anche: Giorgio Poi: esce a sorpresa il nuovo Ep “Schegge Reworks” con i remix e i rework di Faccianuvola, okgiorgio, Contrecouer e Muddy Monk

Leggi anche: Giorgio Poi live alla Foce di Lugano con Schegge

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Oggi online a cura di @monicatruccolo4 la #recensione di Mandorla amara di #CristinaCassarScalia salottogiallo.com/2025/12/22/man… #libri #recensioni #giallo #autoriitaliani #consiglidilettura @Einaudieditore x.com

Sabrina De Bastiani. Marco Guazzone · I Hate Xmas. Manzini racconta con la consapevolezza amara che la vita non è un’elegante partita a scacchi e costruisce l’indagine con quella finezza propria sua, niente piroette sceniche, niente colpi di teatro messi lì p - facebook.com facebook