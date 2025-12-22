Recensione Amara Giorgio Poi – Schegge Reworks

Schegge Reworks  non è un disco nuovo, e non finge di esserlo. È piuttosto una stanza parallela, una rilettura gentile di un album che aveva già detto molto, ma che qui prova a parlare con un’altra voce. Le canzoni di Giorgio Poi restano fragili, sospese, emotivamente leggere. I rework aggiungono dettagli, spostano l’aria, cambiano la luce. A volte funzionano: alcune tracce acquistano profondità, respirano di più, sembrano crescere in silenzio. Altre volte, invece, l’intervento è così discreto da sembrare quasi superfluo. Il rischio di  Schegge Reworks  è proprio questo: essere un disco più da ascoltare con attenzione che da ricordare. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

