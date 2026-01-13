Genetica molecolare Studi sull’invecchiamento nel futuro del Cnr-Igm
Il Cnr-Igm di Pavia ha inaugurato ufficialmente le proprie attività nella nuova sede, segnando un importante traguardo nel campo della genetica molecolare. Con oltre quarant’anni di ricerca, l’istituto si dedica allo studio dell’invecchiamento e delle sue implicazioni future. L’evento, alla presenza di autorità e rappresentanti istituzionali, sottolinea l’impegno continuo dell’istituto nel contribuire allo sviluppo della scienza e della conoscenza nel settore.
Quarant’anni di vita intrecciati con la storia di Pavia. Ieri mattina, alla presenza dell’assessore all’università e ricerca Alessandro Fermi, del presidente del Cnr Andrea Lenzi e delle autorità, l’ Istituto di genetica molecolare “Luigi Luca Cavalli-Sforza“ del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Igm) ha celebrato l’avvio delle attività scientifiche nella sede attuale. "Pavia è una città fantastica – dice il direttore dell’istituto Marco Foiani –: per secoli ha incubato la scienza mondiale. Alcuni scienziati pavesi sono famosi in tutto il mondo e la scuola pavese continua ad andare avanti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
