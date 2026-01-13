Genetica molecolare Studi sull’invecchiamento nel futuro del Cnr-Igm

Il Cnr-Igm di Pavia ha inaugurato ufficialmente le proprie attività nella nuova sede, segnando un importante traguardo nel campo della genetica molecolare. Con oltre quarant’anni di ricerca, l’istituto si dedica allo studio dell’invecchiamento e delle sue implicazioni future. L’evento, alla presenza di autorità e rappresentanti istituzionali, sottolinea l’impegno continuo dell’istituto nel contribuire allo sviluppo della scienza e della conoscenza nel settore.

MilanoPaviaTV - Canale78 L’Istituto di Genetica Molecolare di Pavia ha celebrato i quarant’anni dell’avvio delle attività scientifiche. Qui i ricercatori studiano come intervenire sulle patologie dell’invecchiamento, dal cancro alle malattie neurodegenerative.L’Ist - facebook.com facebook

#12gennaio, ore 10.00, a #Pavia #IGM40 L’Istituto di genetica molecolare #Cnr_Igm, celebra il 40° anniversario dell’avvio delle attività scientifiche presso la sede attuale All'evento sarà presente anche il Presidente del #Cnr, Andrea Lenzi Scopri di più cnr.it/ x.com

