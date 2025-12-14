L’invecchiamento è contagioso | quando un organo inizia a cedere trascina con sé gli altri Ma non è tutto scritto nella genetica qualcosa si può fare

L'invecchiamento del sistema immunitario può accelerare il declino di organi e difese. Spesso, la nostra età biologica differisce da quella anagrafica, influenzando la resistenza alle malattie stagionali e alle infezioni ricorrenti. Scopri come valutare e migliorare la salute del tuo sistema immunitario, prevenendo i segnali di un invecchiamento precoce.

Che età ha, davvero, il tuo sistema immunitario? Se l'inverno è sinonimo di frequenti raffreddori e mal di gola o soffri spesso di herpes labiale, può darsi che globuli bianchi e anticorpi stiano invecchiando troppo in fretta e la loro età biologica non corrisponda a quella scritta sulla carta d'identità. E può darsi pure che siano più giovani delle ovaie, ma più anziani del cervello: il nostro corpo non accusa gli anni ovunque allo stesso modo, alcuni organi invecchiano prima e peggio di altri. Disegnando una traiettoria verso la terza età che è utile conoscere, per prendere le giuste contromisure e rimanere (davvero) giovani e in salute più a lungo.

