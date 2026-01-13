Fugge dai carabinieri e si schianta in una rotatoria a Paderno Dugnano

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio, a Paderno Dugnano si è verificato un incidente durante un inseguimento tra i carabinieri della Compagnia di Desio e un veicolo in fuga. L’auto, dopo aver tentato di evitare l’alt, è finita fuori strada e si è schiantata in una rotatoria. L’intera scena ha attirato l’attenzione dei residenti, senza tuttavia causare feriti gravi.

Si sono vissute scene da film nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio a Paderno Dugnano, dove i carabinieri della Compagnia di Desio hanno messo in atto un adrenalinico inseguimento terminato bruscamente con l'incidente dell'auto in fuga. Il veicolo, con a bordo due persone, si è schiantato nei pressi di via Valassina dopo aver .

