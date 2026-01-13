Frosinone scuola Pietrobono all’asta | disposto lo sgombero immediato

La scuola media Pietrobono di Frosinone, situata in via Puccini nel quartiere Scalo, dovrà essere sgomberata immediatamente. La decisione si rende necessaria in vista dell’asta prevista per il 18 febbraio. La situazione riguarda l’uso dell’immobile e le procedure di vendita, che coinvolgono la gestione e la destinazione futura dell’edificio scolastico.

La scuola media “Pietrobono” di via Puccini, nel quartiere Scalo di Frosinone, dovrà essere liberata immediatamente in vista della messa all’asta dell’edificio, fissata per il 18 febbraio. Lo ha stabilito il Tribunale di Frosinone, disponendo il rilascio dei locali anche con l’eventuale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

La scuola "Pietrobono" all'asta - Il giudice Simona Di Nicola ha ordinato la liberazione immediata dell'immobile. ciociariaoggi.it