Frosinone scuola Pietrobono all’asta | disposto lo sgombero immediato
La scuola media Pietrobono di Frosinone, situata in via Puccini nel quartiere Scalo, dovrà essere sgomberata immediatamente. La decisione si rende necessaria in vista dell’asta prevista per il 18 febbraio. La situazione riguarda l’uso dell’immobile e le procedure di vendita, che coinvolgono la gestione e la destinazione futura dell’edificio scolastico.
La scuola media “Pietrobono” di via Puccini, nel quartiere Scalo di Frosinone, dovrà essere liberata immediatamente in vista della messa all’asta dell’edificio, fissata per il 18 febbraio. Lo ha stabilito il Tribunale di Frosinone, disponendo il rilascio dei locali anche con l’eventuale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Roma, occupati altri due licei: gli studenti protestano al Mamiani e all’Aristofane. La preside chiede lo sgombero immediato
Leggi anche: Roma, l'ex scuola occupata a Roma verso lo sgombero
La scuola "Pietrobono" all'asta - Il giudice Simona Di Nicola ha ordinato la liberazione immediata dell'immobile. ciociariaoggi.it
Frosinone, la scuola finisce all’asta: i 500 studenti della "Pietrobono" a rischio sfratto. Il giurdine ordna lo sgobero - È quanto stabilito dal giudice Simona Di Nicola del Tribunale di Frosinone in vista della messa ... msn.com
La scuola media «sfrattata»: così i 500 studenti della «Pietrobono» rischiano di rimanere senza aule - Il comune ha realizzato l'opera pubblica su un terreno di proprietà privata in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio ed ora il giudice ha richiesto lo sgombero dello stesso ... roma.corriere.it
LATINA/FROSINONE: Sette su dieci hanno già deciso scuola e indirizzo - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.