Roma occupati altri due licei | gli studenti protestano al Mamiani e all’Aristofane La preside chiede lo sgombero immediato

Continuano le occupazioni dei licei in tutta Italia. Gli studenti romani oggi si sono presi altri due licei storici della Capitale, il Mamiani in viale delle Milizie nel quartiere Prati, e l’Aristofane in via Monte Resegone. «Un piccolo gruppo di studenti è entrato illegalmente nell’istituto occupando la scuola. Tutte le attività sono interrotte. Invitiamo i genitori a richiamare a casa i propri figli dato che si trovano in una situazione di pericolo e di illegalità», annuncia il liceo Mamiani sui social. L’istituto diffida chiunque abbia intenzione di partecipare alle attività degli studenti che stanno occupando la scuola. 🔗 Leggi su Open.online