Francesco Mandelli arriva al Verdi con l’atteso Baby Reindeer

Il Teatro Verdi di Monte San Savino ospiterà domenica 18 gennaio alle 21:15 lo spettacolo “Baby Reindeer / Piccola renna”, un one man show di Richard Gadd, tradotto e rappresentato per la prima volta in Italia. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città, offrendo al pubblico un’opportunità di conoscere un’opera intensa e significativa, interpretata dall’attore Francesco Mandelli.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – Domenica 18 gennaio, alle 21:15, il Teatro Verdi di Monte San Savino ospiterà “Baby Reindeer Piccola renna”, intenso e disturbante one man show di Richard Gadd, per la prima volta tradotto e messo in scena in Italia. Protagonista sul palco sarà Francesco Mandelli, diretto da Francesco Frangipane, in uno spettacolo ad alta tensione emotiva che attraversa i territori fragili dell’ossessione, dell’illusione e delle conseguenze imprevedibili di un gesto apparentemente innocuo. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A. 🔗 Leggi su Lanazione.it

