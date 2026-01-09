Francesco Mandelli presenta Baby Reindeer al Cocoricò
Il 11 gennaio al Cocoricò di Riccione, Francesco Mandelli presenta “Baby Reindeer”, la versione italiana del monologo di Richard Gadd. La rappresentazione, diretta da Francesco Frangipane, apre la nuova stagione teatrale riccionese in una cornice esclusiva. Un’occasione per assistere a un testo intenso e riflessivo, interpretato da Mandelli, all’interno di un evento che segna l’inizio di un percorso culturale importante per la città.
La stagione teatrale riccionese debutta in una cornice d’eccezione, il Cocoricò. Domenica 11 gennaio Francesco Mandelli presenta la versione italiana di “Baby Reindeer Piccola renna” per la regia di Francesco Frangipane: il monologo-capolavoro con cui il comico scozzese Richard Gadd ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
?? BABY REINDEER: L'Ossessione Prende Vita al Cocoricò! ?
Francesco Mandelli è protagonista di Baby Reindeer / Piccola Renna, diretto da Francesco Frangipane. Un one man show intenso e disturbante che esplora ossessione, fragilità e le conseguenze imprevedibili di un incontro casuale. Per la prima volta in Ital - facebook.com facebook
"Baby Reindeer - Piccola renna” con Francesco Mandelli sarà in scena sul palco della sala Bartoli del teatro @ilRossetti dal 6 all'8 gennaio discover-trieste.it/vivi/trieste-n… x.com
