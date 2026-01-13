Francesca Chillemi mamma bis svelato il nome della figlia | la scelta che nessuno si aspettava

Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi hanno recentemente accolto la loro seconda bambina, confermando la nascita di una nuova famiglia. La coppia ha scelto di condividere il nome della figlia, suscitando sorpresa tra i fan. Questa novità rappresenta un momento importante nella loro vita privata, segnando un nuovo capitolo personale e familiare.

Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia insieme, segnando un capitolo inedito nella vita di coppia. Per l’attrice siciliana si tratta della seconda maternità, dopo Rania nata nel 2016 dal matrimonio con Stefano Rosso, mentre per l’imprenditore napoletano è il quarto figlio, già padre di tre bambini da precedenti relazioni. La notizia, attesa da mesi dai fan dell’ex Miss Italia, è stata condivisa ufficialmente solo nei primi giorni del 2026 attraverso i canali social della Chillemi, con la discrezione e la riservatezza che da sempre caratterizzano il suo approccio alla vita privata. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Francesca Chillemi mamma bis, svelato il nome della figlia: la scelta che nessuno si aspettava Leggi anche: Anna Tatangelo mamma bis: il dolce annuncio e la scelta del nome Leggi anche: Francesca Chillemi e il compagno sorpresi dopo la notizia del parto: cosa si è saputo sulla figlia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Francesca Chillemi e quello scatto della manina della sua piccola; Francesca Chillemi mamma bis, la prima foto della bimba: il nome scelto dall'attrice; Francesca Chillemi mamma bis, la prima foto social dopo mesi di silenzio e il nome scelto; Francesca Chillemi pubblica il primo post con la figlia e il compagno Eugenio Grimaldi. Francesca Chillemi mamma bis, la prima foto di Amelia Smeralda - L'attrice è diventata mamma per la seconda volta mesi fa ma solo adesso ha reso noto la nascita della bambina, ecco perché e cosa è successo ... iodonna.it

Francesca Chillemi è ufficialmente mamma bis: è nata la figlia con Eugenio Grimaldi - Francesca Chillemi ha partorito la seconda figlia, la prima frutto dell'amore che da qualche tempo la lega a Eugenio Grimaldi. donnaglamour.it

Francesca Chillemi mamma bis, la prima foto social dopo mesi di silenzio e il nome scelto - L'attrice che interpreta Azzurra in "Che Dio ci aiuti" è diventata mamma per la seconda volta: la tenera foto social ... libero.it

Francesca Chillemi rompe il silenzio e pubblica la prima foto della sua seconda figlia, Amelia Smeralda: una manina tra le sue e le parole “Ai giorni nuovi”. La conferma tanto attesa è arrivata, con tutta la dolcezza di uno scatto che dice più di mille parole. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.