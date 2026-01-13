Da oggi in libreria ' L' alba dei Leoni' di Stefani Auci

Una saga edita da Nord che ha appassionato un milione e mezzo di lettori in Italia. Si intitola L'alba dei Leoni ed è disponibile da oggi, martedì 13 gennaio, il nuovo capitolo della storia della famiglia Florio. Stefania Auci sceglie di fare un salto indietro nel tempo e raccontare le radici. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: “L’alba dei Leoni”, Stefania Auci torna in libreria con le origini della saga dei Florio

Leggi anche: Da Salman Rushdie a Stefania Auci, le novità in libreria

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L'alba dei Leoni, Stefania Auci torna in libreria per raccontare come inizia la saga dei Florio; La tana dei leoni, sul nuovo Robinson; Da Salman Rushdie a Stefania Auci, le novità in libreria; La saga dei Florio torna alle origini: il nuovo romanzo di Stefania Auci.

“L’alba dei Leoni”, Stefania Auci torna in libreria per raccontare come inizia la saga dei Florio - Le origini", è il nuovo capitolo dedicato alla storia della famiglia che ha appassionato oltre 1 milione e mezzo di lettori in Italia, nato dalla penna di Stefa ... libreriamo.it