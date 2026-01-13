Filippo Bisciglia spunta selfie al bacio con una donna | chi è lei la conoscete tutti

Da tvzap.it 13 gen 2026

Recentemente, Filippo Bisciglia è stato fotografato in un selfie che lo ritrae in un gesto affettuoso con una donna, suscitando curiosità tra i fan. La persona con cui appare al bacio è nota al pubblico e ha attirato l’attenzione degli appassionati di gossip. Questa scoperta ha alimentato discussioni e speculazioni sul suo rapporto con lei, mantenendo alta l’attenzione sulla sua vita privata.

– Il gossip corre veloce, soprattutto quando di mezzo c’è Filippo Bisciglia. Dopo la fine della lunga relazione con Pamela Camassa, ogni sua mossa social viene osservata con il lanternino. E così è bastata una foto notturna, pubblicata su Instagram, per accendere immediatamente sospetti, ipotesi e fantasie romantiche. . Nell’immagine incriminata, Filippo Bisciglia appare sorridente, viso a viso con una ragazza mora che gli stampa un bacio affettuoso sulla guancia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

filippo bisciglia spunta selfie al bacio con una donna chi 232 lei la conoscete tutti

© Tvzap.it - Filippo Bisciglia, spunta selfie “al bacio” con una donna: chi è lei (la conoscete tutti)

