Filippo Bisciglia spunta selfie al bacio con una donna | chi è lei la conoscete tutti

Recentemente, Filippo Bisciglia è stato fotografato in un selfie che lo ritrae in un gesto affettuoso con una donna, suscitando curiosità tra i fan. La persona con cui appare al bacio è nota al pubblico e ha attirato l’attenzione degli appassionati di gossip. Questa scoperta ha alimentato discussioni e speculazioni sul suo rapporto con lei, mantenendo alta l’attenzione sulla sua vita privata.

Il gossip corre veloce, soprattutto quando di mezzo c'è Filippo Bisciglia. Dopo la fine della lunga relazione con Pamela Camassa, ogni sua mossa social viene osservata con il lanternino. E così è bastata una foto notturna, pubblicata su Instagram, per accendere immediatamente sospetti, ipotesi e fantasie romantiche. Nell'immagine incriminata, Filippo Bisciglia appare sorridente, viso a viso con una ragazza mora che gli stampa un bacio affettuoso sulla guancia.

