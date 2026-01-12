Filippo Bisciglia nuova fiamma? Spunta il selfie ‘sospetto’ con una donna Poi la verità
Recentemente, Filippo Bisciglia ha condiviso un selfie sui social che ha suscitato curiosità tra i follower. La foto, accompagnata da alcune didascalie, ha alimentato speculazioni sulla possibilità di una nuova relazione. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali, e si tratta semplicemente di un’immagine che ha catturato l’attenzione del pubblico. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti per chiarire la situazione.
(Adnkronos) – Filippo Bisciglia ha una nuova fiamma? Una foto condivisa sui social dal conduttore di 'Temptation Island' ha acceso il gossip e sollevato alcuni dubbi. A pochi mesi dall'annuncio della fine della lunga relazione con Pamela Camassa, Bisciglia potrebbe aver voltato pagina. Nello scatto pubblicato su Instagram, il conduttore appare accanto a una donna. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
«Lo so, è un po' presto per dirlo, ma so già che questo sarà uno dei giorni più belli del mio 2026, forse il più bello. Ti tenevo in braccio da piccolo, oggi tengo in braccio tuo figlio. Benvenuto al mondo, Arturin
