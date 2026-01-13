La prima puntata della quindicesima stagione di “Don Matteo” si conferma un successo di ascolti, superando i 4 milioni di telespettatori e raggiungendo il 24% di share. La serie, ormai consolidata nel pubblico italiano, mantiene la sua popolarità e continua a essere una scelta preferita dagli spettatori. Questi dati evidenziano l’interesse costante per la fiction e per le storie ambientate nel mondo della parrocchia e delle indagini.

Gli italiani continuano a preferire “Don Matteo“, la prima puntata della serie 15 supera i 4milioni di telespettatori e fa registrare il 24% di share. C’era grande attesa per il ritorno in tv di Don Massimo e di tutti gli altri personaggi della serie prodotta dalla Lux Vide e il debutto è stato ancora una volta positivo perché la concorrenza è stata nettamente battuta. La soap turca “Forbidden Fruit“ su Canale 5 è stata vista da 1.822.000 spettatori con uno share del 12.3% mentre Piazzapulita su La7 ha avuto 1.022.000 spettatori e il 7.1%. Raoul Bova e compagni sono ripartiti meglio dell’ultima puntata della serie 14, quando a fine 2024 gli spettatori davanti alla tv furono 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiction al debutto “Don Matteo“ vince la sfida dello share

