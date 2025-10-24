Festa dei Santi e commemorazione dei defunti le celebrazioni in cattedrale e al cimitero monumentale

Gli orari delle celebrazioni eucaristiche in cattedrale e al cimitero monumentale di Perugia in occasione della solennità di tutti i Santi e della commemorazione dei fedeli defunti.1° novembre, solennità di tutti i Santiore 8.30 – S. Messa in Cattedraleore 8.30 – S. Messa alla Chiesa di S. Maria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

