Cittadino serbo arrestato a Brescia per furto, estorsione e lesioni: revocato il permesso di soggiorno e disposta l'espulsione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Fermato per un controllo a Brescia, finisce in carcere: era stato condannato per furto, estorsioni e minacce

