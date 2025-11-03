Africo Nuovo fermato in auto per un controllo fornisce una patente tedesca falsa | denunciato

Reggiotoday.it | 3 nov 2025

Un normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un nuovo successo investigativo per i carabinieri della Sezione radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Bianco, che, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà un uomo per i reati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

