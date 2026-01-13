Federica scomparsa nel nulla in Italia | la svolta choc dopo giorni

Dopo diversi giorni di ricerche, si registra una svolta nella scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta ad Anguillara Sabazia. La donna, madre di un bambino di 10 anni, è scomparsa nel nulla sul lago di Bracciano. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze e trovare eventuali tracce utili alle forze dell'ordine.

Ad Anguillara Sabazia, affacciata sul lago di Bracciano, da giorni si indaga sulla scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, madre di un bambino di 10. La donna risulta irreperibile da diversi giorni e il fascicolo aperto inizialmente come allontanamento volontario è stato rapidamente riqualificato dagli inquirenti. La Procura non considera più il caso come una semplice sparizione. Federica Torzullo, residente ad Anguillara Sabazia. Secondo la prima ricostruzione, la donna sarebbe uscita di casa senza fare ritorno. A denunciare la sua assenza era stato il marito, che si è rivolto alle forze dell'ordine dichiarando di non riuscire più a mettersi in contatto con lei.

