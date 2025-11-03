Capiago Intimiano (Como), 3 novembre 2025 – Dalla mattina di sabato 1 novembre non si hanno più notizie di Alessia Gianatti, 18 anni, residente a Capiago Intimiano, nel Comasco. La ragazza è stata vista l'ultima volta attorno alle 7 di sabato 1 novembre fuori dalla discoteca Play Club di Milano, in viale Monte Grappa. L’allarme sui social . A lanciare l'allarme via social è il padre della ragazza, Giuliano Gianatti, che teme per la sua incolumità e per le sua salute: risulta infatti che Alessia abbia bisogno di assumere regolarmente medicinali che al momento della scomparsa non aveva con sé. "Alessia è alta circa 1,70 metri e al momento della scomparsa indossava l’abbigliamento come quello visibile nella foto diffusa online: camicia scura e pantaloni neri”, aggiunge il genitore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alessia Gianatti scomparsa nel nulla da tre giorni, dopo la serata passata in un locale milanese. L’appello del padre: “Aiutatemi a trovarla"