Il dibattito sulla riforma della giustizia si intensifica con le tensioni tra le forze politiche. Recentemente, Fratelli d’Italia ha criticato il deputato Brahim Baya, chiedendo se ci sia bisogno di ulteriori commenti. A poco più di due mesi dal referendum previsto per il 22 e 23 marzo, l’attenzione si concentra sulle questioni chiave che influenzeranno il voto e il futuro del sistema giudiziario italiano.

Poco più di due mesi al referendum sulla riforma della giustizia, fissato per domenica 22 e lunedì 23 marzo. Gli italiani dovranno esprimersi, principalmente, sulla separazione delle carriere nella magistratura e così impedire o meno che giudici e pubblici ministeri possano entrare nel medesimo corpo lavorativo con lo stesso esame e abbiano facoltà di cambiare ruolo durante la loro carriera. L' Imam Brahim Baya invita gli islamici a votare NO al referendum sulla giustizia. Serve aggiungere altro? Ennesimo buon motivo per votare sì al referendum sulla giustizia. Tra i promotori del NO c’è Brahim Baya, portavoce della comunità musulmana a Torino, gestore della moschea Taiba di via Chivasso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fdi, bordata su Brahim Baya: "Serve aggiungere altro?"

