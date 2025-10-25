Bruno Vespa rincara la dose su Sinner | Serve aggiungere altro?
Proprio mentre si stava esaurendo progressivamente il polverone scaturito nei giorni scorsi dall’annuncio dell’assenza di Jannik Sinner alle Finals della Coppa Davis 2025, per dare giustamente spazio al tennis giocato e agli ottimi risultati del movimento azzurro all’ATP 500 di Vienna, Bruno Vespa ha provato a riaccendere la miccia puntando nuovamente il dito contro il numero 2 al mondo. Ricordiamo che in data 22 ottobre il conduttore di Porta a Porta aveva scritto su X il seguente post: “ Perché un italiano dovrebbe tifare Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua), risiede a Montecarlo, non gioca per la nazionale in Coppa Davis per prendersi una settimana di vacanza in più. 🔗 Leggi su Oasport.it
