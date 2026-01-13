Fabrizio Corona a cui viene perdonato tutto perché lui almeno dice la verità

Fabrizio Corona, noto per la sua figura controversa, si presenta come protagonista della docu-serie

Fabrizio Corona è il protagonista della docu-serie Io sono notizia in cui fa e viene fatto un racconto del suo personaggio che è senz’altro onesto, privo di filtri e ambiguità. Corona è talmente egocentrico, vanitoso e vittima del proprio ruolo, da non avere alcun interesse a modificare o edulcorare la rappresentazione di sé che viene fatta nella serie: l’importante è che si parli di lui. E questo racconto sfrontato, brutale e diretto lo rende, agli occhi di molti, inattaccabile, perché « lui almeno dice la verità ». Fabrizio Corona e l’ostentazione della verità (che non lo rende innocente). Dev’esserci qualcosa di profondamente oscuro nella mente di chi, di fronte a un uomo (per giunta pluripregiudicato ) che racconta gli abusi che ha commesso (di qualunque tipo e in qualunque circostanza), riesce addirittura a solidarizzare con lui, arrivando a giustificare qualsiasi azione solo perché Corona, quelle azioni ma soprattutto le motivazioni più torbide che le hanno giustificate, le racconta con estrema schiettezza. 🔗 Leggi su Donnapop.it

