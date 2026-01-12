Fabrizio Corona finanziato dallo Stato? Tutta la verità sulla docuserie Netflix!

Fabrizio Corona, protagonista della recente docuserie Netflix “Io sono notizia”, ha attirato l’attenzione anche per il finanziamento ricevuto dallo Stato. In questa analisi, approfondiamo come il Ministero della Cultura abbia concesso circa 800mila euro per la produzione della serie. Un’occasione per comprendere i criteri di finanziamento pubblici nel settore audiovisivo e il contesto che ha portato alla realizzazione di questa produzione.

Scopri come la docuserie "Io sono notizia" ha ricevuto quasi 800mila euro dal Ministero della Cultura. È giusto finanziare con soldi pubblici un'opera destinata a Netflix? "Io sono notizia", la docuserie dedicata a Fabrizio Corona, ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 9 gennaio, ma a far parlare non è solo il contenuto dei cinque episodi. A scatenare polemiche e perplessità è il retroscena economico: ben 793629 euro di fondi pubblici, erogati sotto forma di tax credit dal Ministero della Cultura, hanno contribuito a finanziare la produzione. Una rivelazione firmata dal quotidiano La Verità, che ha sollevato dubbi sull'utilizzo delle risorse statali per progetti destinati a piattaforme private a pagamento. Fabrizio Corona finanziato dallo Stato? Tutta la verità sulla docuserie Netflix! Il Ministero della Cultura ha concesso quasi 800mila euro di fondi pubblici per la produzione della docuserie su Fabrizio Corona disponibile su Netflix. 793.629 euro. Sono i fondi ottenuti con il tax credit da Netflix per il documentario su Fabrizio Corona Io sono notizia. La docuserie sulle vicende del fotografo, in cinque puntate, ha ricevuto quasi 800.000 (per la precisione, 793.629) dal ministero della Cultura

