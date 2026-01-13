Cesc Fabregas si prepara ad affrontare il Milan con una strategia tattica studiata per sfruttare al massimo le caratteristiche dello Stadio Sinigaglia. La sua scelta di allargare il campo mira a valorizzare i nuovi acquisti e a contrastare efficacemente il pressing rossonero. Un approccio che evidenzia la volontà di adattare il gioco alle peculiarità del campo e alle forze a disposizione, senza ricorrere a soluzioni spettacolari ma efficaci.

Il tecnico spagnolo fa allargare il campo del Sinigaglia: scelta studiata per esaltare i nuovi acquisti e spezzare il pressing del Milan. – serieanews.com Il messaggio è arrivato chiaro, sul campo e fuori: prima di affrontare il Milan, Fabregas ha ottenuto l’allargamento del terreno di gioco del Sinigaglia. Una decisione tecnica, curata nei dettagli, che dice molto delle intenzioni del tecnico spagnolo: valorizzare i nuovi innesti e proteggere l’imbattibilità casalinga spostando la partita su un terreno tattico più favorevole. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Fabregas pronto ad affrontare il Milan: la sua tattica segreta riguarda lo Stadio

Como-Milan, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie.

