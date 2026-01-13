Fabregas pronto ad affrontare il Milan | la sua tattica segreta riguarda lo Stadio
Cesc Fabregas si prepara ad affrontare il Milan con una strategia tattica studiata per sfruttare al massimo le caratteristiche dello Stadio Sinigaglia. La sua scelta di allargare il campo mira a valorizzare i nuovi acquisti e a contrastare efficacemente il pressing rossonero. Un approccio che evidenzia la volontà di adattare il gioco alle peculiarità del campo e alle forze a disposizione, senza ricorrere a soluzioni spettacolari ma efficaci.
Il tecnico spagnolo fa allargare il campo del Sinigaglia: scelta studiata per esaltare i nuovi acquisti e spezzare il pressing del Milan. – serieanews.com Il messaggio è arrivato chiaro, sul campo e fuori: prima di affrontare il Milan, Fabregas ha ottenuto l’allargamento del terreno di gioco del Sinigaglia. Una decisione tecnica, curata nei dettagli, che dice molto delle intenzioni del tecnico spagnolo: valorizzare i nuovi innesti e proteggere l’imbattibilità casalinga spostando la partita su un terreno tattico più favorevole. 🔗 Leggi su Serieanews.com
