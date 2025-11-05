Marotta a Sky | Giornata storica per Milano lo stadio pronto entro il 2032 Un passo decisivo per Inter e Milan

Internews24.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Marotta a Sky tutti gli aggiornamenti sul progetto stadio e molto altro ancora in vista della sfida contro il Kairat dell’Inter. Mentre a San Siro si respira aria di Champions League per la sfida tra Inter e Kairat Almaty, in casa nerazzurra si festeggia per un motivo ben più grande. Come ricordato da Sky Sport, oggi è infatti una giornata storica per il calcio milanese: è stato firmato il rogito per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe ai club di Inter e Milan, primo passo ufficiale verso la costruzione del nuovo stadio. Intervistato prima del match, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: « Oggi è una giornata storica per Milano e per l’Italia, per le due squadre milanesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

marotta a sky giornata storica per milano lo stadio pronto entro il 2032 un passo decisivo per inter e milan

© Internews24.com - Marotta a Sky: «Giornata storica per Milano, lo stadio pronto entro il 2032. Un passo decisivo per Inter e Milan»

Leggi anche questi approfondimenti

marotta sky giornata storicaInter, Marotta: "Giornata storica per l'Italia, nuovo San Siro sarà straordinario per Milano" - Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport prima del match di Champions League contro il Kairat Almaty, soffermandosi inevitabilmente. Come scrive tuttomercatoweb.com

marotta sky giornata storicaInter, Marotta e l'acquisto di San Siro: "Giornata storica per l'Italia, nuovo stadio pronto entro il 2032" - A pochi minuti dal via del match contro il Karat Almaty, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha commentato l'acquisto di San Siro da parte del ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

marotta sky giornata storicaMarotta: “Nuovo stadio, giornata storica. Anche io sono come Lautaro, non dico musone ma…” - Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato così a Prime prima del fischio d'inizio della sfida di Champions League contro il Kairat ... Da fcinter1908.it

Cerca Video su questo argomento: Marotta Sky Giornata Storica