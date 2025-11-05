Marotta a Sky | Giornata storica per Milano lo stadio pronto entro il 2032 Un passo decisivo per Inter e Milan
Inter News 24 Marotta a Sky tutti gli aggiornamenti sul progetto stadio e molto altro ancora in vista della sfida contro il Kairat dell’Inter. Mentre a San Siro si respira aria di Champions League per la sfida tra Inter e Kairat Almaty, in casa nerazzurra si festeggia per un motivo ben più grande. Come ricordato da Sky Sport, oggi è infatti una giornata storica per il calcio milanese: è stato firmato il rogito per la cessione di San Siro e delle aree limitrofe ai club di Inter e Milan, primo passo ufficiale verso la costruzione del nuovo stadio. Intervistato prima del match, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: « Oggi è una giornata storica per Milano e per l’Italia, per le due squadre milanesi. 🔗 Leggi su Internews24.com
