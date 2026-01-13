Fabregas fa allargare il campo da calcio del Como | cosa c' è dietro questa scelta

Cesc Fabregas ha deciso di ampliare il campo da calcio del Como, una scelta strategica volta a migliorare la prestazione della squadra. Questa modifica riflette l’attenzione del tecnico ai dettagli e alla ricerca di soluzioni che possano ottimizzare il gioco e i risultati. L’intervento si inserisce nel percorso di crescita del club, puntando a consolidare la posizione in campionato attraverso un approccio attento e mirato.

Il Como vola, letteralmente, in campionato impressionando sia come mole di gioco ma anche per i risultati ottenuti ma il suo allenatore Cesc Fabregas, un perfezionista, è alla ricerca di accorgimenti che possano far rendere al meglio la sua squadra. E così, alla società, ha fatto una richiesta abbastanza singolare che riguarda l'allargamento del terreno di gioco del "Sinigaglia". A cosa serve un campo più largo. Come spiega La Provincia di Com o che ha intervistato il mister ai margini della conferenza stampa della gara interna contro il Bologna, il tecnico spagnolo ha richiesto l'allargamento di un metro su entrambe le fasce laterali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fabregas fa allargare il campo da calcio del Como: cosa c'è dietro questa scelta Leggi anche: Fabregas fa allargare il campo dello stadio del Como di un metro: perché ha chiesto la modifica Leggi anche: Fabregas nel pregara: «Oggi sfida tosta, ma dal mio Como pretendo questa cosa per vincere» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Fabregas fa allargare il campo dello stadio del Como di un metro: perché ha chiesto la modifica; Fabregas ha fatto allargare il campo del Como di un metro: il perché della mossa; Como, Fabregas fa allargare il campo dello stadio Senigallia; Fabregas: «Ho voluto io il campo allargato». Fabregas fa allargare il campo del Como: perché ha deciso la modifica - L’obiettivo dell’allenatore del Como è dare più vitalità agli esterni veloci: «Ci permette di gestire meglio la pressione degli avversari» ... corriere.it

Como-Milan, Fabregas fa allargare il campo del Sinigaglia: sarà un'arma in più per battere il pressing rossonero - Cesc Fabregas ha fatto allargare di un metro il terreno di gioco del Sinigaglia, uno dei più piccoli del campionato e ancora inferiore alle misure standard. eurosport.it

Fabregas fa allargare il campo da calcio del Como: cosa c'è dietro questa scelta - La società lariana ha già chiesto e ottenuto dalla Lega Serie A la modifica del terreno di gioco del "Sinigaglia" su precisa richiesta del tecnico: ecco perché e cosa potrebbe accadere nella prossima ... msn.com

. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della decisione di Fabregas di far allargare il campo del Sinigaglia. La notizia è e - facebook.com facebook

Il tecnico del #Como Fabregas ha fatto allargare il campo del Sinigaglia. Ma quanto sono grandi i terreni di gioco degli stadi di #SerieA Ecco tutte le misure ufficiali della stagione 2025/26 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.