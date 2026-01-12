Fabregas fa allargare il campo dello stadio del Como di un metro | perché ha chiesto la modifica

Da fanpage.it 12 gen 2026

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha richiesto un intervento sul campo del Sinigaglia, che è stato allargato di circa un metro sulle fasce. Questa modifica mira a migliorare le condizioni di gioco e favorire la strategia della squadra. La scelta di adattare il terreno segue le esigenze tecniche e tattiche dell’allenatore, contribuendo a ottimizzare le prestazioni del team durante le partite.

Il terreno di gioco del Sinigaglia è stato allargato di circa un metro sulle fasce su esplicita richiesta di Fabregas: vuole far giocare meglio la sua squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Fabregas: «Ho voluto io il campo allargato».

