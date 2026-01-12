Fabregas fa allargare il campo dello stadio del Como di un metro | perché ha chiesto la modifica

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha richiesto un intervento sul campo del Sinigaglia, che è stato allargato di circa un metro sulle fasce. Questa modifica mira a migliorare le condizioni di gioco e favorire la strategia della squadra. La scelta di adattare il terreno segue le esigenze tecniche e tattiche dell’allenatore, contribuendo a ottimizzare le prestazioni del team durante le partite.

#Fabregas fa allargare il campo del #Como allo stadio Sinigaglia: «Avere il campo più largo ci permette di gestire meglio la pressione degli avversari» x.com

Che Cesc Fabregas sia un perfezionista ormai non fa più notizia. L’ultima conferma ci viene data dalla novità che è stata recentemente introdotta al campo dello stadio Sinigaglia: più largo di un metro considerando entrambe le fasce laterali, proprio su richie - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.