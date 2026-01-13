Ex Veneta parte il cantierone | ecco che cosa cambia in via Larga

È iniziato il cantiere per l’interramento della ex Veneta in via Larga, zona Roveri a Bologna. L’intervento, che coinvolge la riqualificazione dell’area, comporta modifiche alla viabilità e alla mobilità locale. Di seguito, si forniscono le principali informazioni sul progetto e le eventuali variazioni temporanee previste durante le fasi di lavoro.

Bologna, 13 gennaio 2026 – Entra nel vivo il cantierone di via Larga per l’interramento della ex Veneta in zona Roveri. Sono, infatti, iniziati i lavori per la costruzione della bretella stradale che garantirà un collegamento tra via Scandellara, la rotonda Leona e la rotonda Piscopia in entrambi i sensi. Da quando è attivo il bypass stradale. Il bypass stradale – frutto del pressing delle associazioni di categoria, Confesercenti, Ascom e Cna – sarà pienamente attivo dal 16 febbraio, “salvo eventuali ritardi dovuti al maltempo”, fa sapere la Regione. Intanto, dal 26 gennaio, una viabilità provvisoria tra via Scandellara e la rotonda Leona garantirà la continuazione dei lavori per la costruzione del tunnel ferroviario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

