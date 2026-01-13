Eventi a Roma dal 16 al 22 gennaio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Dal 16 al 22 gennaio 2026, Roma propone un calendario di eventi culturali organizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura. L’iniziativa include incontri, visite guidate e itinerari dedicati alla Giornata della Memoria, offrendo opportunità di approfondimento e scoperta del patrimonio storico e culturale della città. Un’occasione per coinvolgere cittadini e visitatori in un ricco programma di iniziative accessibili a tutti.

L’offerta culturale promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali prosegue nella seconda metà del mese con un ampio calendario di incontri, itinerari, visite guidate e tante attività per tutti. Tra arte, letteratura, storia e scienza, ecco alcune proposte dal 16 al 22 gennaio 2026. La stagione espositiva prende il via ai Musei Capitolini dove, fino al 12 aprile, è ospitato Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva, progetto che svela il processo creativo e i segreti della tecnica “nascosti” dietro alcuni dipinti incompiuti della Pinacoteca Capitolina attraverso indagini di diagnostica non invasiva. 🔗 Leggi su Funweek.it

