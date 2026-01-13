Eugenia Carfora età marito e figli vita privata | chi è la Preside di Caivano

Eugenia Carfora, attuale preside di Caivano, è riconosciuta per il suo impegno nel campo dell’educazione e della lotta alla dispersione scolastica. La sua figura rappresenta un punto di riferimento nel contesto del Parco Verde di Caivano, un quartiere noto per le sue sfide sociali. La sua vita privata, compresi età, marito e figli, resta generalmente riservata, focalizzando l’attenzione sul suo ruolo professionale e sul suo contributo alla comunità.

Eugenia Carfora chi è la Preside di Caivano. Eugenia Carfora è una dirigente scolastica italiana nota come la “preside coraggio” del Parco Verde di Caivano, simbolo nazionale della lotta alla dispersione scolastica e del riscatto educativo in uno dei contesti più difficili del Paese. La sua storia ha ispirato anche la fiction Rai La Preside con protagonista Luisa Ranieri. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei. La sua biografia e la sua vita privata. Eugenia Carfora ha un marito e dei figli? Eugenia Carfora età e biografia. Data di nascita: Eugenia Carfora è nata il 1° febbraio 1960 a San Felice a Cancello (Caserta). 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

