Esce di casa in pigiama e pantofole e non rientra | si cerca la piccola Miriam
Sono ore di apprensione a Cercola per una giovane scomparsa. Ieri, 29 ottobre, la ragazzina si è allontanata da casa e ha fatto perdere le sue tracce. Si chiama Miriam Cozzolino, ha 16 anni. L’ultima volta che è stata vista, indossava un pigiama e le pantofole. La sua famiglia, non vedendola. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
