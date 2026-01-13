Elodie in vacanza senza Andrea Iannone il viaggio solo donne in Thailandia con Franceska Nuredini e le altre amiche

Elodie sta trascorrendo alcuni giorni in Thailandia insieme a un gruppo di amiche, tra cui Franceska Nuredini, lontano da Andrea Iannone. Il viaggio, esclusivamente femminile, rappresenta un'occasione per rilassarsi e condividere momenti di convivialità. La cantante, reduce da un intenso tour nei palazzetti, sceglie questa vacanza per ricaricare le energie e vivere nuove esperienze in un contesto tranquillo e riservato.

Elodie si sta riprendendo dal lungo tour nei palazzetti con un viaggio, solo donne, in Thailandia. La cantante è in compagnia di tre amiche, tra cui anche Franceska Nuredini, ballerina che.

