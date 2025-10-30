Elisabetta Gregoraci minacciata non può più uscire di casa | quello che sta succedendo è sconvolgente
Bufera su Elisabetta Gregoraci, finita suo malgrado al centro di una vicenda giudiziaria che coinvolge il padre, Mario Gregoraci, e la sua ex compagna Rosita Gentile. Quest’ultima, in un’intervista a Le Iene, ha accusato l’uomo di violenze fisiche e psicologiche durante i dodici anni di relazione, arrivando a dichiarare di aver perso un figlio a causa dei presunti pestaggi. Nella sua versione, Gentile ha puntato il dito anche contro le figlie di Mario, Elisabetta e Marzia, sostenendo che non avrebbero mai accettato la relazione con lei e che la showgirl avrebbe contribuito a isolarla. Di fronte a queste affermazioni, la conduttrice di Soverato ha scelto di intervenire pubblicamente attraverso il suo legale, smentendo con forza le accuse e denunciando di essere a sua volta vittima di un’ondata di odio e minacce che le avrebbero tolto la serenità e la libertà di condurre una vita normale. 🔗 Leggi su Donnapop.it
