Elisabetta Canalis torna a far parlare di sé su Instagram con una serie di nuove foto e stories dal deserto della Coachella Valley, dove sta trascorrendo qualche giorno insieme ad amici. Amici che, stando al racconto condiviso nelle ore successive all’arrivo, non hanno passato un bel viaggio: 24 ore di spostamenti partendo da Milano, tra scali e stop intermedi, prima di mettere finalmente piede in California. Nelle sue stories, Canalis ha raccontato il primo risveglio “nel deserto” con un dettaglio che ha incuriosito parecchi: la temperatura. Ha parlato di 48–49 gradi Fahrenheit (quindi circa 9°C ), spiegando che lì “la temperatura scende” su quei valori. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Elisabetta Canalis nel deserto della Coachella Valley: nuove foto Instagram bollenti

