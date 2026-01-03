Cosa si fa fino ad ora dell’operazione Usa in Venezuela

L’operazione degli Stati Uniti in Venezuela ha visto finora un incremento delle pressioni diplomatiche ed economiche, con obiettivi di favorire un cambiamento politico nel paese. Le azioni si sono concentrate su sanzioni e supporto alle opposizioni, mentre la situazione sul terreno rimane complessa e in evoluzione. A poche ore dall’avvertimento di Donald Trump sull’Iran e le recenti proteste in piazza, l’attenzione internazionale rimane alta sulla regione.

A poche ore dell’avvertimento del presidente americano Donald Trump sull’Iran e i manifestanti che sono in piazza ( qui l’articolo di Formiche.net ), a Caracas e in altre cittadine strategiche al nord del Venezuela si sono registrate esplosioni in seguito alla presenza di elicotteri militari e aerei. Sui social network circolano diversi video in cui si sentono i boati e si vedono le colonne di fumo. Molte zone di Caracas sono senza elettricità, internet né collegamenti telefonici e gli aeroporti di Maiquetia, La Carlota ed El Hatillo sarebbero inabilitati. Il presidente Trump ha confermato con un tweet di avere arrestato Maduro e la moglie, Cilia Flores, in un’operazione di grande scala in tutto il Venezuela. 🔗 Leggi su Formiche.net

