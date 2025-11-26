Il sindaco di Catania Trantino Fdi presenta al Comune il libro di un negazionista dell’Olocausto

Il sindaco di Catania Enrico Trantino (Fdi), ha organizzato la presentazione del libro "Louis-Ferdinand Céline" di Maurice Bardèche, noto negazionista dell'Olocausto, utilizzando la sede istituzionale di Palazzo della Cultura, con tanto di logo del Comune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

