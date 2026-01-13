È diabolico e altamente contagioso! Crociera da incubo decine di infettati dal virus

Durante una crociera della Holland American Line, circa 90 passeggeri della nave Rotterdam sono stati colpiti da un’epidemia di norovirus. Questo virus altamente contagioso causa sintomi gastrointestinali come vomito, diarrea e dolori addominali, compromettendo la salute e il benessere di chi si trovava a bordo. La situazione rappresenta un episodio preoccupante che richiede misure di prevenzione e intervento immediato.

Un inizio d’anno difficile per circa 90 passeggeri della nave da crociera Rotterdam, della compagnia Holland American Line, che hanno contratto il norovirus, un’infezione altamente contagiosa che provoca sintomi gastrointestinali come vomito, diarrea e dolori addominali. Il viaggio, durato 13 giorni, si è svolto dal 28 dicembre 2025 al 9 gennaio 2026, toccando diverse tappe tra cui Curaçao, Colombia, Panama, Giamaica e Costa Rica. Secondo quanto riportato dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), su 2.593 passeggeri imbarcati, 81 hanno manifestato sintomi riconducibili al virus. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

